Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що Пхеньян, ймовірно, отримав більше ніж 9000 контейнерів гуманітарної допомоги у вигляді військової підтримки від Росії. Він також зазначив, що хоча Північна Корея раніше залежала від морських перевезень, нині вона все більше вдається до залізничного транспорту для міжнародних поставок озброєнь.

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Військова допомога від КНДР

У Міноборони Південної Кореї вважають, що КНДР з минулого року змогла відправити в Росію 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Шин Вон Сік розповів про це під час пресконференції одразу через кілька годин після того, як військові КНДР зробили заяву, що вони запустили ракети малої дальності в східних водах країни.

Шин Вон Сік вважає, що Пхеньян, ймовірно, отримав від Росії понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Він також додав, що тепер Північна Корея покладається на кораблі, а не залізницю, як це було раніше, для транскордонних поставок зброї.

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