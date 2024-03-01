Зазначається, що Росія та Північна Корея почали операцію з транспортування зброї у серпні 2023 року. За цей час російські вантажні судна здійснили щонайменше 32 рейси до КНДР.
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Операцію знову зупинили
На початку лютого 2024 року після довгої затримки у порт Північної Кореї прибуло російське вантажне судно, яке пов'язують з постачання боєприпасів країні-агресорці. Однак одразу, як вантаж з порту Рейсон доставили до російського порту Східний, вся морська операція знову призупинилася.
Повідомляється, що російські кораблі, пов’язані з торгівлею, перестали з’являтися в будь-якому порту на доступних супутникових зображеннях протягом кількох тижнів. Водночас невідомо, що стало причиною – проблеми виробництва на збройових заводах КНДР чи інші фактори.
Всі фактори показують, що й майбутньому, ймовірно, постачання відновиться.
Постачання зброї Росії
- Південнокорейські ЗМІ із посиланням на міноборони країни зазначають, що Росія "купається" у великій кількості озброєння, отриманого від Кім Чен Ина. Пхеньян вже відправив до Росії 6700 контейнерів з снарядами.
- Зазначається, що Москва могла отримати понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм снарядів. Ймовірно, що Північна Корея надіслала Росії обидва типи озброєння. Втім, очевидним є те, що йдеться саме про кілька мільйонів боєприпасів.
- Водночас на постачання Росії північнокорейського озброєння відреагував і Володимир Зеленський. Він зазначив, що така торгівля свідчить про наявність проблем з озброєнням у країни-агресорки. Водночас скільки саме ракет отримала Росія – наразі невідомо.