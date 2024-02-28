У той час, як Україна потерпає від нестачі зброї, через що наші захисники надважкими зусиллями змушені стримувати окупантів по всій лінії фронту, ворог "купається" у великій кількості озброєння, отриманого від північнокорейського поплічника Путіна Кім Чен Ина. Про це повідомляють південнокорейські ЗМІ із посиланням на міноборони країни.

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Знаряддя в обмін на їжу

Так, за словами міністра оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, Пхеньян вже відправив до Росії 6700 контейнерів.

За підрахунками посадовця, у цих контейнерах може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 000 122-мм снарядів.

Також Шін Вон Сік не виключає, що КНДР могла передати Росії обидва типи снарядів. Втім, очевидним є те, що йдеться саме про кілька мільйонів боєприпасів.

Крім того, у Сеулі уточнили, як Кім Чен Ин старається заради Путіна. Там розповіли, що сотні північнокорейських заводів із виробництва боєприпасів працюють приблизно на 30 відсотків своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Втім, ті підприємства, які виробляють артилерію для Росії, працюють на "повну силу".

Раніше у США заявили, що Північна Корея з вересня 2023 року поставила Росії понад 10 000 контейнерів з боєприпасами або супутніми матеріалами. За це, кажуть американці, КНДР отримала 9000 контейнерів, переважно з продуктами харчування.

Скільки Європа передала снарядів Україні

Під час пресконференції 25 лютого президент Зеленський розповів, що з обіцяного ЄС мільйона артилерійських боєприпасів до наших військових потрапили лише 30 відсотків.

Відомо, що під час зустрічі 24 лютого Дмитра Кулеби та глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, останній пообіцяв, що до кінця березня Київ одержить нову партію артилерії.

У ЄС не здатні передати Україні мільйон снарядів у вказаний термін. Президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Києва поза межами ЄС. Прага закликала союзників якомога швидше викупити їх.

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