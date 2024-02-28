В то время, как Украина страдает от нехватки оружия, из-за чего наши защитники сверхтяжелыми усилиями вынуждены сдерживать оккупантов по всей линии фронта, враг "купается" в большом количестве вооружения, полученного от северокорейского соратника Путина Ким Чен Ына. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на минобороны страны.

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Орудия в обмен на еду

Так, по словам министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, Пхеньян уже отправил в Россию 6700 контейнеров.

По подсчетам чиновника, в этих контейнерах может быть более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.

Также Шин Вон Сик не исключает, что КНДР могла передать России оба типа снарядов. Впрочем, очевидным является то, что речь идет именно о нескольких миллионах боеприпасов.

Кроме того, в Сеуле уточнили, как Ким Чен Ын старается ради Путина. Там рассказали, что сотни северокорейских заводов по производству боеприпасов работают примерно на 30 процентов своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии. Впрочем, те предприятия, которые производят артиллерию для России, работают на "полную силу".

Ранее в США заявили, что Северная Корея с сентября 2023 года поставила России более 10 000 контейнеров с боеприпасами или сопутствующими материалами. За это, говорят американцы, КНДР получила 9000 контейнеров, преимущественно с продуктами питания.

Сколько Европа передала снарядов Украине

Во время пресс-конференции 25 февраля президент Зеленский рассказал, что из обещанного ЕС миллиона артиллерийских боеприпасов к нашим военным попали лишь 30 процентов.

Известно, что во время встречи 24 февраля Дмитрия Кулебы и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, последний пообещал, что до конца марта Киев получит новую партию артиллерии.

В ЕС не способны передать Украине миллион снарядов в указанный срок. Президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Киева за пределами ЕС. Прага призвала союзников как можно скорее выкупить их.

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