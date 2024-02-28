Він поспілкувався з журналістами під час Українського ланчу у Мюнхені, який проводили на полях Мюнхенської безпекової конференції. Генерал у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, що можна зробити з загрозою, пов'язаною з використанням Росією зброї з КНДР.

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Важливо порушити або виробництво, або поставки

За словами Годжеса, той факт, що Росія отримує боєприпаси з Північної Кореї, свідчить про те, "наскільки Росія слабка і вразлива".

Але що ми можемо зробити, щоб розірвати цей зв'язок? Я маю на увазі, як ці боєприпаси потрапляють з Північної Кореї до російських підрозділів в Україні? Вони або їдуть потягом через весь цей шлях, або якимось чином летять. Але має бути якась комбінація речей, які ми можемо зробити,

– зазначив він.

Годжес додав, що на Північну Корею вже наклали більше санкцій, ніж на будь-яку країну у світі. Втім, справа не лише у санкціях, а й у тому, що ми можемо зробити, щоб ускладнити або виробництво боєприпасів, або їхнє транспортування. Він вважає, що є речі, які можна зробити, щоб порушити як процес доставки, так і процес вироблення озброєння.

Але саме тут Захід повинен організуватися. Це все ланки одного ланцюга: напад Росії на Україну. Іран атакує Ізраїль і Червоне море через своїх маріонеток – хуситів, ХАМАС та Хезболлу. А Північна Корея і Китай за цим спостерігають,

– зауважив Годжес.

За його словами, нам необхідно бути дуже винахідливими, а також філігранними у тому, як організувати себе, щоб розставити пріоритети та робити з цим щось. Він додав, що необхідно допомогти Україні здолати Росію. Також слід тиснути на Іран, щоб він більше не підтримував своїх маріонеток.

Годжес підкреслив, що вони збираються ізолювати від Росії Іран. Це дозволить унеможливити поставки. Тож, для всього цього потрібно поєднати економічні, дипломатичні та військові інструменти.