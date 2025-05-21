Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Рютте на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає "Європейська правда".

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Про що говоритимуть члени НАТО

Серед тем, які лідери країн НАТО обговорять в Гаазі, буде військова допомога Україні та підтримка від партнерів, доки в країні тривають бойові дії. Марк Рютте говорить, що зустріч має остаточно затвердити, що країни "ніколи не повернуться до повторення того, що було з Мінськими домовленостями"

Держави-члени НАТО хочуть переконатися, що підтримка України є в найкращій позиції для продовження боротьби. Також партнери мають сподівання, що укладена після бойових дій угода буде тривалою.

Що стосується України, це також буде темою обговорення на саміті, ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження, – сказав генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що країнам НАТО також варто піклуватися про свою безпеку. Так якщо країни, маючи економіку обсягом в 50 трильйонів, виділять кошти на оборону, то дійсно будуть здатні захистити себе від будь-яких ворогів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте має вирішити, чи буде присутній на саміті в Гаазі Володимир Зеленський разом з українською делегацією. Раніше очільник Альянсу говорив, що деталі проведення зустрічі ще узгоджуються, як і список запрошених гостей.