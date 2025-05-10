Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, додавши, що зараз в Європі розмірковують, як знайти баланс інтересів між США і ЄС, як зберегти доволі вагому участь американців в Альянсі.

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Визначати відносини між Європою та США будуть 3 країни

Позицію Європи визначатимуть не у Брюсселі (місце розташування штаб-квартири НАТО). Брюссель зараз, на думку політолога, турбується про торгівельні проблеми у відносинах з США, він буде наголошувати на цьому.

Щодо позиції Європи у переговорах з США в контексті НАТО вирішальну роль будуть грати великі європейські держави, які є впливовими гравцями в Альянсі: Німеччина, Франція, Велика Британія. Остання тим більше не є членом ЄС,

– озвучив Фесенко.

З його слів, ці три країни будуть визначати подальшу ситуацію взаємин між Штатами і Євросоюзом. Ймовірно під час саміту в Нідерландах будуть обговорюватись обсяги закупівлі Європою американської зброї. Чимало європейських політиків розглядають це питання як спосіб утримати єдність між США і Європою в межах НАТО. Хоча в окремих європейських лідерів, зокрема Макрона, дещо інша позиція.

"В нього хоча й дружні стосунки з Трампом, однак він вважає, що Європа має дбати про розвиток власного військового виробництва, менше закуповувати зброї за кордоном, тобто в США", – зауважив політолог.

Які питання можуть порушити на саміті НАТО?

Фесенко не виключає, що на саміті в Гаазі будуть домовлятися про збільшення постачання американської зброї. Може обговорюватись питання, щоб Європа закуповувала ракети для систем ППО Patriot, які передасть Україні, та й загалом буде порушуватися питання надання військової допомоги нашій державі.

Зараз буде формуватися спільна тактична лінія Європи. В Німеччині вже є новий канцлер, його перший візит, до речі, відбувся до Франції, де як раз обговорювались питання оборони,

– зазначив Фесенко.

Цей саміт, як підсумував політолог, буде визначальним для подальшої долі самого НАТО: як ця організація буде розвиватися, які функції виконуватиме в Європі, якою буде структура військ Альянсу.