За словами політика, найголовніші питання, які обговорювали на Ставці, – постачання в Україну систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також отримання від партнерів ліцензій на самостійне виготовлення снарядів для ППО, передає 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

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Київ готовий купувати "Петріоти"

Володимир Зеленський підкреслив готовність нашої країни купити необхідну кількість систем ЗРК Patriot. Наразі Київ намагатиметься отримати відповідну згоду від США.

Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно "петріотів",

– йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, що раніше глава держави казав про готовність України купити щонайменше 10 систем Patriot. Про це президент повідомив Дональду Трампу під час телефонної розмови. – зазначив Зеленський.

У розмові з президентом США Володимир Зеленський пропонував, аби Україна купила ці системи за 15 мільярдів доларів або отримала ліцензію на їхнє виробництво.