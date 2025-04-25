По словам политика, самые главные вопросы, которые обсуждали на Ставке, – поставки в Украину систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также получение от партнеров лицензий на самостоятельное изготовление снарядов для ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

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Киев готов покупать "Петриоты"

Владимир Зеленский подчеркнул готовность нашей страны приобрести необходимое количество систем ЗРК Patriot. Киев будет пытаться получить соответствующее согласие от США.

Мы предложили конкретные варианты соглашения для защиты наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно "петриотов",

– говорится в обращении президента.

Напомним, что ранее глава государства говорил о готовности Украины купить не менее 10 систем Patriot. Об этом президент сообщил Дональду Трампу во время телефонного разговора.– отметил Зеленский.

В разговоре с президентом США Владимир Зеленский предлагал, чтобы Украина купила эти системы за 15 миллиардов долларов или получила лицензию на их производство.