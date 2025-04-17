Европейские партнеры готовы помочь Украине в вопросе закупки систем Patriot. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Что известно о намерениях Украины купить системы Patriot

Президент Украины заявил, что, как владельцы соответствующего бренда и предприятий, Соединенные Штаты могли бы гарантировать нашей стране системы Patriot. В свою очередь Украина готова купить их.

Мы готовы купить как минимум 10 систем Patriot. Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего телефонного разговора. Он ответил, что Америка будет работать над этим. Кроме этого у меня другой информации нет,

– отметил Зеленский.

В разговоре с президентом США Владимир Зеленский предлагал, чтобы Украина купила эти системы за 15 миллиардов долларов или получила лицензию на их производство. Он также заявлял, что некоторые европейские страны уже выразили готовность профинансировать закупку систем, чтобы усилить защиту украинского неба.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отмечал, что переговоры с США по закупке систем Patriot будут сложными. Однако, по его словам, Соединенные Штаты остаются партнерами Украины и Европы и не могут самоизолироваться. Трамп не сможет отказать в предложении Зеленского, потому что это обнулит репутацию его стране.