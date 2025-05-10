Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, добавив, что сейчас в Европе размышляют, как найти баланс интересов между США и ЕС, как сохранить довольно весомое участие американцев в Альянсе.

Смотрите также Сценарий развала НАТО изнутри: Трамп придумывает свои требования по участию в Альянсе

Определять отношения между Европой и США будут 3 страны

Позицию Европы будут определять не в Брюсселе (место расположения штаб-квартиры НАТО). Брюссель сейчас, по мнению политолога, беспокоится о торговых проблемах в отношениях с США, он будет подчеркивать это.

Относительно позиции Европы в переговорах с США в контексте НАТО решающую роль будут играть крупные европейские государства, которые являются влиятельными игроками в Альянсе: Германия, Франция, Великобритания. Последняя тем более не является членом ЕС,

– озвучил Фесенко.

По его словам, эти три страны будут определять дальнейшую ситуацию взаимоотношений между Штатами и Евросоюзом. Вероятно во время саммита в Нидерландах будут обсуждаться объемы закупки Европой американского оружия. Многие европейские политики рассматривают этот вопрос как способ удержать единство между США и Европой в рамках НАТО. Хотя у отдельных европейских лидеров, в частности Макрона, несколько иная позиция.

"У него хотя и дружеские отношения с Трампом, однако он считает, что Европа должна заботиться о развитии собственного военного производства, меньше закупать оружия за рубежом, то есть в США", – отметил политолог.

Какие вопросы могут поднять на саммите НАТО?

Фесенко не исключает, что на саммите в Гааге будут договариваться об увеличении поставок американского оружия. Может обсуждаться вопрос, чтобы Европа закупала ракеты для систем ПВО Patriot, которые передаст Украине, и вообще будет подниматься вопрос предоставления военной помощи нашему государству.

Сейчас будет формироваться общая тактическая линия Европы. В Германии уже есть новый канцлер, его первый визит, кстати, состоялся во Францию, где как раз обсуждались вопросы обороны,

– отметил Фесенко.

Этот саммит, как подытожил политолог, будет определяющим для дальнейшей судьбы самого НАТО: как эта организация будет развиваться, какие функции будет выполнять в Европе, какой будет структура войск Альянса.