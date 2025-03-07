Такое мнение высказал в эфире 24 Канала председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он добавил, что Дональд Трамп не хочет, чтобы статья 5 Вашингтонского договора применялась во время его каденции.

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Он стремится избежать союзнических обязательств США перед партнерами, которые НАТО должно выполнять.

Сценарий Трампа

"Нападение на одну из стран-членов – это нападение на весь альянс, а следствием является совместная коллективная оборона. Как этого избежать? Он начинает придумывать какие-то новые правила, которых нет в Вашингтонском договоре, в частности относительно уровня финансирования", – объяснил Юрий Романюк.

По его словам, Трамп предлагает, чтобы НАТО не защищало страну в случае нападения, если она не достигнет определенного уровня расходов на оборону, который он определит лично, а не Альянс.

Это фактически сценарий развала НАТО изнутри его ключевым участником – Соединенными Штатами Америки, в частности администрацией Трампа,

– сказал Романюк.

Он добавил, что после выборов в США, вероятно, от этой политики откажутся. Однако пока страны должны учитывать этот риск, реагировать и делать выводы.

"Макрон в своем важном заявлении три дня назад четко сказал: не стоит ожидать, что США будут выполнять союзнические обязательства по Европе. Мы должны рассчитывать только на собственные силы", – отметил Романюк.

Интересно, что Макрон также отметил необходимость наращивания оборонной промышленности, увеличение финансирования и производства оружия. У Европы есть окно возможностей до 2030 года, а Макрон намекнул, что Россия за это время может мобилизовать не менее трех миллионов военных.

Романюк отметил, что реализация этого плана представляется сомнительной, однако Макрон озвучил именно такие цифры.

"Безусловно, эти приготовления для наступательной войны на европейские страны, не только на Украину. Поэтому Макрон правильно сплачивает все страны Европы", – сказал Романюк.

Европа наращивает оборонный потенциал

Он добавил, что Европа уже приняла беспрецедентные решения на саммитах в Лондоне и Брюсселе. В частности, создается фонд в 800 миллиардов евро для совместного финансирования обороны европейского континента. В Польше и Балтийских странах решили сформировать "восточный щит" для защиты от возможной агрессии со стороны России и Беларуси.

Такова нынешняя реакция Европы. Они проснулись от летаргического сна, который длился почти 35 лет, и теперь готовятся к совместной защите – привлекая необходимые ресурсы, финансы и оружие,

– добавил Романюк.

Украину пока не включают в эти планы. В то же время до 2030 года существует шанс, что страну примут в ЕС, при условии завершения войны и выполнения всех обязательств.

Романюк также отметил, что Европе следует закупать вооружение по всему миру – в Южной Корее, Японии и других высокотехнологичных странах, которые имеют мощную оборонную промышленность. Он отметил, что европейский ВПК пока не может производить оружие в таких масштабах, которые необходимы всем 30 странам континента.