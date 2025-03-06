5 марта президент Франции Макрон обратился к нации, а одновременно и к Европе и всему миру с теми словами, которые и ждут от сильного и ответственного лидера. Речь Макрона уже называют исторической, а в Москве она вызвала беспокойство и вызвала истерику у главы российского МИДа Сергея Лаврова.

О чем говорил Эммануэль Макрон, почему все так серьезно и как реагируют западные СМИ – читайте в материале 24 Канала.

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Мир вступил в новую эру, где Россия – угроза Европе

Через несколько часов после обращения президента США Трампа к Конгрессу со своим обращением выступил Эммануэль Макрон. Темой его речи стали глобальные угрозы безопасности для Франции и Европы.

Речь Макрона 5 марта 2025 года – английский перевод: смотрите видео

Что сказал Макрон в своей исторической речи в обращении к нации:

Россия сейчас и на годы вперед стала угрозой для Франции и Европы . Она уже превратила конфликт в Украине в глобальный.

. Она уже превратила конфликт в Украине в глобальный. Минские соглашения, к которым апеллирует команда Трампа, не работают – Россия их нарушала, поэтому сейчас мирным соглашениям с Россией нельзя доверять.

"Агрессивность России не знает границ. Она продолжает вооружаться, тратя более 40% своего бюджета на военные нужды". К 2030 году Россия планирует мобилизовать 3 миллиона солдат и построить 4 тысячи танков, 300 истребителей – это вызов безопасности Европы.

Россию нужно принудить к миру, мир вернется только с "усмиренной Россией".

Мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины.

Возникли новые условия, когда Европа больше не может опираться на США, как гаранта своей безопасности .

. "Оставаться зрителями (во время российской агрессии против Украины – 24 Канал) было бы безумием. Мы должны сейчас принять решение для Украины, для безопасности французов, для безопасности европейцев". Поэтому размещение контингентов европейских войск в Украине не исключается. При этом у Франции – самая эффективная армия в Европе. На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине" для финализации конкретного плана действий.

Дали старт дискуссии об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС .

. США должны быть наказаны экономически за шантаж с пошлинами.

Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве. Независимо от того, удастся ли достичь мира в Украине быстро, государства Европы должны сами вооружаться и укреплять общую оборону – ради мира и сдерживания врага.



Эммануэль Макрон / Фото Getty

Франции нужно удвоить собственный оборонный бюджет

Речь Макрона произошла накануне очень важных событий – 6 марта в Брюсселе открылся саммит стран ЕС, на котором обсуждают дальнейшую стратегию поддержки Украины.

Саммит происходит в новой реальности, о которой также говорил Макрон, – США "умыли руки" и оставили Европу один на один с Путиным. Поэтому сейчас она должна сама решать, что будет дальше. И желательно быстро. Поэтому слова Макрона следует рассматривать также и как очередной "волшебный пендель".

При этом он не помешает и самой Франции. Макрон неоднократно говорил о планах своей страны удвоить оборонный бюджет до 2030 года, но этого не осуществить без сокращения бюджетных расходов на "социалку" и другие статьи. То есть это будут непопулярные решения и они точно будут иметь свою цену.

С другой стороны, мы живем в новой реальности, где Трампа за отмену помощи Украине критикует правая популистка с давними связями с Путиным – Марин ле Пен, а лидер ее партии господин Барделла отменяет свое участие на конференции консерваторов в США из-за злоупотребления ее участников "римскими салютами". Значит, реальность угрозы начала доходить буквально до всех.

Возможно, скорее дойдет и до евробюрократов, от которых зависит будущее плана ReArm Europe по перевооружению ЕС на 800 миллиардов евро, о котором также будет говорить в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен.

Что предусматривает план ReArm Europe

снятие ограничений на увеличение национального дефицита ради увеличения расходов на оборону;

150 миллиардов евро в виде займов на инвестиции в оборону (противовоздушная и противоракетная оборона, системы борьбы с беспилотниками и военная мобильность);

снятие табу на перенаправление средств, предназначенных для программ региональной политики ЕС, на расходы на оборону;

разрешение Европейскому инвестиционному банку финансировать военные проекты.

Принятие плана ReArm Europe осуществит мечту Макрона и даст сделать то же самое другим. Следующей свое слово должна сказать Германия. Там сейчас продолжаются коалиционные переговоры, и будущий канцлер Фридрих Мерц обещает запустить программы перевооружения Бундесвера на 200 миллиардов евро. Также все сделает неважным "вето" от условной Венгрии, ведь решения будут принимать отдельно на уровне государств.

Да, вы все правильно поняли – сильные, красивые и очень мощные слова уже прозвучали. Осталось только наполнить их конкретными делами.

Как на речь Макрона отреагировали в России и СМИ

В России Сергей Лавров уже назвал заявления президента Франции агрессивными и даже сравнил Макрона с Наполеоном. По мнению россиянина, Макрон "продолжает дело Наполеона, который надеялся покорить Россию, маскируя свои намерения".

Напомним Лаврову, что Наполеон – национальный герой Франции и сравнение с ним – это не критика, а признание силы. А сила – это то, чего сейчас очевидно не хватает Европе, хотя она имеет все для этого. Даже без американского "ядерного зонтика".

Это лидерство для почти 500 миллионов граждан, 20 триллионов евро ВВП, сотен тысяч военных, тысяч современных самолетов и двух не слишком больших, но вполне достаточных ядерных арсеналов именно и предлагает президент Франции. И теперь мы точно знаем, что его наконец-то услышали.

Слова Лаврова о Макроне заставляют пересмотреть предыдущие негативные оценки фильма Ридли Скотта, потому что там есть вот такая сцена:

Хью Шофилд, парижский корреспондент ВВС, отмечает, что в своей речи Макрон "пытался дать французам понять всю серьезность нынешней ситуации: впервые со времен Второй мировой Европа должна постоять сама за себя".

По его словам, "Макрон стремится подготовить Францию к тяжелому выбору". А его призыв к тому, чтобы Европа самостоятельно готовилась к собственной обороне, означает "реиндустриализацию оборонного сектора и привлечение огромных средств" в эту отрасль.

До сих пор ядерное сдерживание Франции использовалось исключительно как гарант национального суверенитета, но Макрон сказал, что могут состояться дискуссии по расширению ядерного зонтика на другие страны,

– пишет аналитик, упоминая тезис Макрона о возможном "колоссальном изменении ядерной доктрины Франции в рамках переосмысления европейской обороны".

В CNN отмечают, что слова Макрона о "новой эре" для Европы свидетельствуют о "росте усталости из-за изменения тона президента США Трампа в направлении сближения с Москвой". Поэтому "непредсказуемость президента США и быстрые решения о демонтаже давних договоренностей" исчерпывают терпение мировых лидеров.

CNN также считает "критически важным" для Украины нынешний саммит в Брюсселе 6 марта, где "европейские лидеры снова попытаются перехватить контроль над переговорами по войне в Украине в "перетягивании каната" против США и России".

В другом материале CNN акцентирует на готовности Франции "рассмотреть возможность защиты европейских союзников своим ядерным арсеналом". Там считают, что эти тезисы "появились после того, как будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за переговоры с Францией и Великобританией – двумя ядерными державами Европы – по расширению их ядерной защиты".

Когда в прайм-тайм вечерних новостей все телеканалы переключаются на Елисейский дворец под звуки Марсельезы, ситуация серьезная. Обращение президента Макрона соответствовало этой традиции. Менее чем за четверть часа он поставил соотечественников перед фактом новой угрожающей ситуации и призвал их присоединиться к потребностям обороны своей страны и Европы,

– акцентирует Frankfurter Allgemeine Zeitung в Германии.



"Красная кнопка" Макрона / Заголовок и скриншот из немецкой газеты

Между тем Politico называет обращение Макрона предупреждением о том, "что относительный мир, которым Западная Европа наслаждалась после окончания Второй мировой войны, похоже, закончился и что континент должен подготовиться к будущему, укрепив собственную оборону".

Разворот Трампа к России восстанавливает географию холодной войны и возвращение "восточной" и "западной" Европы, пишет Financial Times. Руководитель Института исследований безопасности Европейского Союза Стивен Эвертс считает, что это может выглядеть, как "начало конца" НАТО.

"Статья 5 НАТО обязывает страны-члены защищать любого члена, подвергшегося нападению. Наиболее вероятным местом нападения являются страны Балтии", – отмечает автор. В то же время Трамп заявил, что очень благосклонен к Польше. Однако на вопрос о странах Балтии он уклонился от принятия обязательств.

Это означает, что понятие "европейская оборона" похоже на страховую программу для людей, живущих в зоне урагана, в которой люди, которые должны платить больше всего, не живут в этой зоне.

Хорошие общества ценят жизнь своих граждан, но в войне это скорее недостаток. В сегодняшней Европе, где 20-летние могут ожидать, что проживут до 80 лет, цена смерти чрезвычайно высока. Если европейские войска когда-нибудь отправятся в Вильнюс, крайне правые пророссийские партии сразу потребуют "мира" (то есть капитуляции),

– убежден автор.

При этом журналист уверен в том, что Европа найдет деньги для финансирования Украины. И даже сможет превзойти Путина по расходам. Однако его главное преимущество – "готовность проливать российскую кровь".