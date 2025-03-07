Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Шольц поддержал мирную инициативу Зеленского и призвал Запад поддержать Украину

Как Шольц воспринял предложение Макрона

Олаф Шольц прокомментировал предложение Эммануэля Макрона о создании европейского "ядерного зонтика". По его словам, Германия не намерена менять свою политику в отношении системы ядерного сдерживания, которая базируется на НАТО.

Никто не планирует отходить от нынешней ситуации, которая предусматривает договоренности в рамках НАТО. Это также является общей позицией всех важных политических сил в Германии. Считаю, что это – реалистичный подход, если посмотреть на масштаб возможных действий,

– отметил Шольц.

Заметим, что часть европейских лидеров, в частности президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск, выразили поддержку предложения Эммануэля Макрона о создании "ядерного зонтика" для Европы как средства сдерживания России. В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силина и глава правительства Дании Метте Фредериксен выразили осторожность в отношении этого предложения.