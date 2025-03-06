Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. В то же время возникает ключевой вопрос – достаточно ли мощности французского арсенала, чтобы защитить континент.

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Французский ядерный потенциал

Сейчас ядерные силы Франции значительно меньше, чем во времена Холодной войны. По открытым данным, страна имеет:

240 боеголовок TN75 (110 кт) и TNO (100 кт) – размещены на баллистических ракетах M51, которыми оснащены четыре подводные лодки класса Le Triomphant.

54 боеголовки TNA (100 – 300 кт) – установлены на ракеты ASMP-A с дальностью 500–600 километров, которые могут запускать только специализированные истребители Rafale B и Rafale MF3.

Интересно, что еще в 90-х Париж отказался от наземных баллистических ракет средней дальности S3 и оперативно-тактических комплексов Hadès. Теперь французы могут жалеть об этом решении, ведь в ноябре 2023 года во Франции заговорили о необходимости создания новой ракеты средней дальности (1000 километров), а также крылатой ракеты Land Cruise Missile.

Ограниченное ядерное сдерживание

Франция тратит на содержание ядерных сил 6,6 миллиардов евро в год (14% оборонного бюджета). Однако ее арсенал не способен покрыть всю Европу так, как это делает американский ядерный зонтик.

В то же время сам факт наличия ядерного оружия уже является фактором сдерживания.

К слову, европейские лидеры, такие как президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск, поддержали предложение Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы как сдерживающий фактор против России.

Глава правительства Латвии Эвика Силина и премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразили осторожность относительно предложения.

Журналисты FT пишут, что Франция, вероятно, не предоставит "ядерный зонтик" странам Балтии.