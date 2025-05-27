Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает 24 Канал. Он также рассказал о масштабах поставок северокорейской техники в страну-агрессора.

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Сотрудничество в области ВПК

По словам Иващенко, в прошлом году Пхеньян направил в Россию 13,8 тысячи своих рабочих – для сельского хозяйства, строительства домов и дорог и тому подобное. Кроме того, известно о специалистах для оборонных предприятий.

Мы знаем, что Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности, самолетостроения,

– отметил Иващенко.

Со своей стороны россияне передают КНДР ракетные и космические технологии, вероятно, и такие, касающиеся ядерного оружия или его совершенствования.

Напомним, за год страна-агрессор производит около 3 миллионов снарядов 122-го и 152-го калибра, тогда как еще 2,5 – 3 миллиона берет у КНДР.

Кроме того, известно о поставках 120 единиц северокорейских самоходных артиллерийских установок 170-го калибра М1989 Koksan и 120 единиц реактивных систем залпового огня М1991 240-го калибра.