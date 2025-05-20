Там отмечают, что деятельность КНДР противоречит нормам международного права. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Что известно о постановлении Верховной Рады

Прежде всего стоит заметить, что в обращении Рады к международным организациям, в частности к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ и парламентам других стран мира, заявляется о фактическом участии вооруженных сил Северной Кореи в боевых действиях на стороне России, поставки вооружения и оказании другой поддержки вторжению в Украину.

Согласно аналитическим данным Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA), за последние 20 месяцев КНДР передала Кремлю не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты, гаубицы и другую технику. Благодаря этому Северная Корея могла заработать более 20 миллиардов долларов.

В проекте постановления отмечают, что такая деятельность Пхеньяна противоречит нормам международного права, включая Устав ООН и Резолюцию Генассамблеи.

Вследствие этого международное сообщество призывают признать КНДР государством-агрессором, ввести дополнительные санкции против нее и усилить давление на северокорейское руководство, чтобы достичь прекращения поставок оружия России и поддержки агрессии против Украины.

Кроме этого, в пояснительной записке указано, что принятие этого постановления позволит расширить скамью подсудимых в случае создания специального международного трибунала за преступления агрессии России против Украины и не ограничиваться представителями российского и белорусского военно-политического руководства, ведь там должны оказаться и чиновники КНДР, которые причастны к войне в Украине.

К слову, ранее Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне против Украины якобы было "оправданным".

Диктатор назвал это якобы осуществлением суверенных прав на защиту "братской нации".