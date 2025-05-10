Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KCNA – государственное центральное информационное агентство Северной Кореи.

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Ким Чен Ын об участии КНДР в войне против Украины

В своей речи во время визита в посольство России Ким Чен Ын вспомнил о Курской операции и отметил северокорейских военных, которые принимали участие в боевых действиях. Назвал их якобы "героями" и "высшими представителями чести нации".

Лидер КНДР абсурдно заявил, что участие Северной Кореи в войне против Украины на стороне России якобы было оправданным. Также назвал ее "осуществлением суверенных прав на защиту "братской нации".

Наше участие в войне было оправданным и в пределах наших суверенных прав,

– цинично заявил Ким Чен Ын.

Также, по данным Reuters, северокорейский диктатор пригрозил, что Пхеньян без колебаний позволит применение военной силы, если США будут продолжать то, что он считает якобы "военными провокациями" против России.