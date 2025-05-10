Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KCNA – державне центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

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Кім Чен Ин про участь КНДР у війні проти України

У своїй промові під час візиту до посольства Росії Кім Чен Ин згадав про Курську операцію і відзначив північнокорейських військових, які брали участь у бойових діях. Назвав їх нібито "героями" і "вищими представниками честі нації".

Лідер КНДР абсурдно заявив, що участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії нібито була виправданою. Також назвав її "здійсненням суверенних прав на захист "братньої нації".

Наша участь у війні була виправданою і в межах наших суверенних прав,

– цинічно заявив Кім Чен Ин.

Також, за даними Reuters, північнокорейський диктатор пригрозив, що Пхеньян без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжуватимуть те, що він вважає нібито "військовими провокаціями" проти Росії.