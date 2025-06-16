Війська КНДР, які воюють на боці Росії, ймовірно, втратили вже понад 6 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Британії.

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Втрати серед військових КНДР у російсько-українській війні

За даними розвідки, втрати особового складу Північної Кореї стали наслідком масштабних піхотних атак на Курщині. Проте вони й надалі направляли незначну кількість підкріплень.

Як йдеться в повідомленні, Пхеньян втратив вже 6 тисяч людей. Загалом направили до Росії 11 тисяч північнокорейських солдатів, яких згодом перекинули тільки на один напрямок – Курський.

Зазначається, що 4 червня 2025 року секретар Радбезу Росії Сєргєй Шойгу зустрічався з Кім Чен Ином. Імовірно, вони обговорювали військову співпрацю щодо бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялось, що двоє поранених північнокорейських солдатів потрапили в полон до українських військових. Їх доставили до Києва для допиту Службою безпеки України. Тоді, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе можливе, аби запобігти захопленню солдатів КНДР у полон. Зокрема, їх добивають або кидають у штурми з мінімальним захистом.