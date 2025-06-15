Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу розповів, що вже були випадки, коли Patriot не зміг перехопити північнокорейську балістичну ракету.

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Росія, Іран, КНДР обмінюються технологіями

Демократизація високих технологій дозволила деяким країнам брати високотехнологічне рішення, з побутових можливостей створювати зброю. Храпчинський зазначив, що сьогодні можна купити 3D-принтер і надрукувати засіб ураження, який пролетить певну швидкість і зможе знищити визначений об'єкт.

Основна проблема полягає не у наявності комплектуючих, а у трансфері технологій між такими країнами як Іран, КНДР, Росія. Додатково все це відбувається під наглядом Китаю – країни, яка виробляє більшість електроніки для всього світу,

– пояснив ексофіцер Повітряний сил.

Тобто між цими країнами відбувається обмін технологій, науковці шукають рішення, як можна покращити зброю. КНДР передала свої можливості та потужності Росії не тільки, аби допомогти їй, а й для того, аби отримати можливість покращити зразки своєї зброї.

"Росія активно використовує ці ракети, модернізує їх. Навіть в "Іскандерах" певні елементи росіяни переробляють, випробувавши їх на північнокорейських ракетах", – озвучив Храпчинський.

Україна в пошуку рішень для захисту неба

Якщо говорити про наявні в Україні засоби ППО, то вони можуть збивати балістичні ракети на термінальній ділянці, а системи протиракетного захисту перехоплюють ціль поза атмосферою. Технологія застосування таких ракет змінилась.

"Навіть імплементувавши до нашої системи ППО, ми можемо стикнутися з тим, що не вдасться якісно перехоплювати такі повітряні цілі. Зараз є правильним залучання європейських компаній до України, аби створювати якісніші рішення для захисту повітряного простору", – наголосив Храпчинський.

Є наміри про активну співпрацю України з німецьким IRIS-T, ця система теж може збивати балістику, але є певні обмеження. Варто пригадати й систему SAMP/T, яка теж передбачає перехоплення балістики вже у режимі протиракетного захисту.

Колишній офіцер Повітряних сил зауважив, що нині треба шукати рішення для протидії північнокорейським ракетам. Він припустив, що, можливо, варто завдавати такі ж удари, які зараз відчуває Іран з боку Ізраїлю щодо знищення його інтелектуальної власності. Тому що втрата технологій інтелектуальної власності, робочо-конструкторської документації, карт комплектації призводить до втрати технологій і унеможливлення створювати зброю.

Храпчинський підсумував, що сьогодні, наприклад, російські літаки стратегічної авіації не можуть відновити виробництво низки двигунів, які встановлені на Ту-160 або Ту-22М3 як раз через втрату певної технологічної документації та інженерів, які розробляти ці двигуни.