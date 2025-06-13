Про це пише 24 Канал із посиланням на OSINT-аналітика Damien Symon.

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Наслідки ізраїльської атаки на Іран

Аналітик опублікував супутникові знімки пошкодженого іранського об'єкта зі збагачення урану в Натанзі. Раніше Організація атомної енергії Ірану повідомляла про атаку на ядерний об'єкт в цьому місті.

Супутникові знімки наслідків ударів по Ірану: дивіться фото

Співробітник ізраїльської служби безпеки розповів для Fox News, що удари по Ірану вийшли більш успішними, ніж очікувалися. Командирів Ірану змусили зібратися в одному місці – для цього сили Ізраїлю провели "спеціальні заходи".

Ми провели конкретні заходи, щоб допомогти нам дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це призведе до їхньої зустрічі, але, що важливіше, ми знали, як тримати їх там,

– заявив співрозмовник.

У ЦАХАЛ опублікували відео, що підтверджує ураження головного заводу зі збагачення урану в Натанзі. Бійці зазначили, що під час ударів пошкоджено підземну частину ядерного об'єкта – багатоповерхову збагачувальну залу з центрифугами, електроприміщеннями та допоміжною інфраструктурою.

Удари по об'єктах Ірану: дивіться відео ЦАХАЛ

У МАГАТЕ підтверджували удар Ізраїлю по ядерному реактору в Натанзі. Гендиректор заявив, що агентство перебуває на зв'язку з іранською владою та своїми інспекторами в країні щодо рівня радіації.