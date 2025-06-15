Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что уже были случаи, когда Patriot не смог перехватить северокорейскую баллистическую ракету.

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Россия, Иран, КНДР обмениваются технологиями

Демократизация высоких технологий позволила некоторым странам брать высокотехнологичное решение, из бытовых возможностей создавать оружие. Храпчинский отметил, что сегодня можно купить 3D-принтер и напечатать средство поражения, которое пролетит определенную скорость и сможет уничтожить обозначенный объект.

Основная проблема заключается не в наличии комплектующих, а в трансфере технологий между такими странами как Иран, КНДР, Россия. Дополнительно все это происходит под наблюдением Китая – страны, которая производит большинство электроники для всего мира,

– объяснил экс-офицер Воздушных сил.

То есть между этими странами происходит обмен технологий, ученые ищут решения, как можно улучшить оружие. КНДР передала свои возможности и мощности России не только, чтобы помочь ей, но и для того, чтобы получить возможность улучшить образцы своего оружия.

"Россия активно использует эти ракеты, модернизирует их. Даже в "Искандерах" определенные элементы россияне переделывают, испытав их на северокорейских ракетах", – озвучил Храпчинский.

Украина в поиске решений для защиты неба

Если говорить об имеющихся в Украине средствах ПВО, то они могут сбивать баллистические ракеты на терминальном участке, а системы противоракетной защиты перехватывают цель вне атмосферы. Технология применения таких ракет изменилась.

"Даже имплементировав в нашу систему ПВО, мы можем столкнуться с тем, что не удастся качественно перехватывать такие воздушные цели. Сейчас является правильным привлечение европейских компаний в Украину, чтобы создавать качественные решения для защиты воздушного пространства", – отметил Храпчинский.

Есть намерения об активном сотрудничестве Украины с немецким IRIS-T, эта система тоже может сбивать баллистику, но есть определенные ограничения. Стоит вспомнить и систему SAMP/T, которая тоже предусматривает перехват баллистики уже в режиме противоракетной защиты.

Бывший офицер Воздушных сил заметил, что сейчас надо искать решение для противодействия северокорейским ракетам. Он предположил, что, возможно, стоит наносить такие же удары, которые сейчас испытывает Иран со стороны Израиля по уничтожению его интеллектуальной собственности. Потому что потеря технологий интеллектуальной собственности, рабоче-конструкторской документации, карт комплектации приводит к потере технологий и невозможности создавать оружие.

Храпчинский подытожил, что сегодня, например, российские самолеты стратегической авиации не могут возобновить производство ряда двигателей, которые установлены на Ту-160 или Ту-22М3 как раз из-за потери определенной технологической документации и инженеров, которые разрабатывали эти двигатели.