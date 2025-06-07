Об этом рассказал командир стартовой батареи зенитного ракетного дивизиона зенитной ракетной бригады воздушного командования "Запад" Александр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что об этом известно

Он рассказал, что у них есть традиция наносить отметки уничтоженных целей на борт пусковой установки. Одна из таких отметок на установке имеет аж восемь засечек. Это свидетельствует, что во время одной из вражеских атак за 30 секунд защитники уничтожили 8 крылатых ракет.

По его словам, пусковая установка IRIS-T оснащена восемью зенитными управляемыми ракетами. За 30 секунд воины полностью ее разрядили, и таким образом не допустили поражения объекта критической инфраструктуры, который военные защищали.

Все цели мы уничтожили в течение 30 секунд. Российские крылатые ракеты заходили буквально одна за другой в зону поражения и мы сразу захватывали их как цели и вели по ним огонь. На каждую цель применяли одну нашу зенитную управляемую ракету. Отработали со 100-процентной точностью. Комплекс IRIS-T может одновременно обстреливать много целей,

– говорит Александр.

Командир также рассказал, что до IRIS-T военные работали на ЗРК Бук М1, благодаря которому тоже сбили немало самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Но IRIS-T превзошел все ожидания, и на нем есть серьезный боевой опыт.