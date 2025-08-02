Відомо, що власними силами загарбникам важкувато наступати в Україні. Тому вони активно вербують іноземних найманців. На державному рівні вони залучили до війни солдатів КНДР. Очікується, що північнокорейські військові з'являться не лише у Курській області, але й на безпосередньо українській території, передає 24 Канал.

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Чи братимуть участь таліби у війні проти України?

Таліби навчені воювати "перебіжками" та розуміються на польовій війні. Очільник ГУР в інтерв'ю Наталії Мосейчук оцінив ймовірність залучення афганських терористів до війни проти України.

Кирило Буданов заявив, що він не очікує масову появу талібів на фронті.

За словами генерала, Росія ще до визнання "Талібану" намагалася залучити його членів до свого війська. "Однак вони на це не йдуть. У талібів накопичилося багато питань до Росії", – пояснив Буданов. Він зазначив, що наразі загрози участі талібів у війні в Україні немає.

До слова, у Кремлі обурилися новим гімном свого "союзника". Зокрема, їм не сподобалися рядки про Афганістан, що став "могилою для росіян" і заклик подивитися "на купи черепів, що залишилися від росіян".