У затвердженому талібами тексті йдеться про "могилу для росіян". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Миротворець".

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Чому росіян обурив гімн "Талібану"?

Росіяни, які нещодавно визнали владу терористичного руху "Талібан", обурилися новим гімном свого "союзника". Зокрема, їм не сподобалися рядки про Афганістан, що став "могилою для росіян" та заклик подивитися "на купи черепів, що залишилися від росіян".

Звернути увагу на це порадив депутат Держдуми Олексій Чепа, згадуючи свою поїздку до країни півтора року тому.

Треба звернути на це (гімн "Талібану" – 24 Канал) найпильнішу увагу. Тому що якщо товариші хочуть дружити, то вони повинні до цієї дружби ставитися, як і личить,

– сказав він.



Частина офіційного гімну "Талібану" / Скриншот "Миротворця"

Нагадаємо, 8 липня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох лідерів Талібану – верховного духовного лідера Хайбатулли Ахундзади та головного судді Абдула Хакіма Хаккані. Йдеться про злочин проти людяності, зокрема переслідування за гендерною ознакою.