В утвержденном талибами тексте говорится о "могиле для россиян". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Миротворец".

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Почему россиян возмутил гимн "Талибана"?

Россияне, которые недавно признали власть террористического движения "Талибан", возмутились новым гимном своего "союзника". В частности, им не понравились строки об Афганистане, ставшем "могилой для русских" и призыв посмотреть "на кучи черепов, что остались от русских".

Обратить внимание на это посоветовал депутат Госдумы Алексей Чепа, вспоминая свою поездку в страну полтора года назад.

Надо обратить на это (гимн "Талибана" – 24 Канал) самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает,

– сказал он.



Часть официального гимна "Талибана" / Скриншот "Миротворца"

Напомним, 8 июля Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух лидеров Талибана – верховного духовного лидера Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Абдула Хакима Хаккани. Речь идет о преступлении против человечности, в частности преследования по гендерному признаку.