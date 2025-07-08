Их обоих обвиняют в преследовании девушек и женщин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о решении МУС

Международный уголовный суд во вторник, 8 июля, заявил, что есть достаточно оснований считать, что Хайбатулла Ахундзада и главный судья Талибана Абдул Хаким Хаккани совершили преступление против человечности.

Преследование по гендерному признаку девушек, женщин и других лиц, которые не соответствуют политике Талибана по гендеру, гендерной идентичности или самовыражения,

– пишет агентство.

Напомним движение "Талибан" появилось в начале 1990-х годов в Пакистане. В частности это произошло после того, как советские войска вышли из Афганистана. Представители "Талибана" быстро распространили свое влияние и в 1996 году захватили город Кабул.

Группировка контролировала почти 90% Афганистана до 1998 года. Известно, что боевики "Талибана" проводили публичные расстрелы, ампутировали конечности людей, разрушали историческое наследие, запрещали женщинам учиться и работать.