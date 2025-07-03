Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия официально признала террористический режим талибов

Движение "Талибан" признано во многих странах террористической организацией.

Так было и в России, но в декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволивший исключить это движение из списка террористических организаций. А 17 апреля 2025 года верховный суд России отменил запрет на деятельность "Талибана" в России.

А 3 июля российский посол сообщил главе афганского ведомства о решении Москвы официально признать Исламский Эмират Афганистан.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко уже принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана.

Таким образом россияне официально признали этот террористический режим.

На фоне этого над посольством в Москве впервые вывесили введенный талибами флаг Афганистана.

К слову, Россия планирует завозить на временно оккупированные территории Украины рабочую силу из Афганистана.