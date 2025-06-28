Афганцы якобы будут получать даже более высокие зарплаты, чем местные жители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

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Россия будет использовать рабочую силу из Афганистана на оккупированных территориях

Россия пытается преодолеть нехватку рабочей силы на временно оккупированных украинских территориях, привлекая работников из Афганистана. По сообщениям, Кремль подписал соглашение с террористическим движением "Талибан" по использованию афганской наемной силы для строительства объектов военной логистики.

При этом афганским работникам обещают зарплаты, превышающие средние выплаты местным жителям. Этим шагом Россия демонстрирует истинное отношение к местному населению – вместо поддержки или восстановления регионов, она отдает предпочтение иностранным рабочим.

Фактически Кремль превращает оккупированные украинские регионы не только на военный плацдарм, но и на территорию для трудового колониализма.

Напомним, Верховный суд России прекратил запрет движения "Талибан", исключив его из списка террористических организаций.