Заседание суда состоялось в закрытом режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Легализация "Талибана" в России

Перед легализацией террористического движения верховный суд России получил соответствующее заявление от генпрокурора. В четверг, 17 апреля, иск рассмотрели и разрешили "Талибан" в стране.

Еще в 2021 году глава Кремля Владимир Путин заявлял, что "приближается к принятию решения" об исключении "Талибана" из списка запрещенных в России террористических организаций.

В 2024 году Путин признал исламское движение "союзником" России в борьбе с терроризмом. Такое заявление прозвучало после того, как российскому президенту доложил минюст, что "Талибан" уже можно исключать из списка запрещенных организаций.

Что известно об исламском движении "Талибан"

Радикальное движение появилось в начале 1990-х годов в Пакистане. В частности это произошло после того, как советские войска вышли из Афганистана. Представители "Талибана" быстро распространили свое влияние и в 1996 году захватили город Кабул.

Эта радикальная исламская группировка контролировала почти 90% Афганистана до 1998 года. Известно, что боевики "Талибана" проводили публичные расстрелы, ампутировали конечности людей, разрушали историческое наследие, запрещали женщинам учиться и работать. Мужчин заставляли отрастить бороду, а женщин – носить бурку, которая полностью закрывает тело и лицо.

Боевиков "Талибана" обвинили в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида" после терактов 11 сентября 2001 года в США.