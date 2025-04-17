Засідання суду відбулося у закритому режимі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Історія "Талібану": коли та як виник радикальний рух

Легалізація "Талібану" в Росії

Перед легалізацією терористичного руху верховний суд Росії отримав відповідну заяву від генпрокурора. У четвер, 17 квітня, позов розглянули та дозволили "Талібан" у країні.

Ще у 2021 році очільник Кремля Владімір Путін заявляв, що "наближається до прийняття рішення" щодо виключення "Талібану" зі списку заборонених у Росії терористичних організацій.

У 2024 році Путін визнав ісламський рух "союзником" Росії у боротьбі з тероризмом. Така заява пролунала після того, як російському президенту доповів мін'юст, що "Талібан" вже можна виключати зі списку заборонених організацій.

Що відомо про ісламський рух "Талібан"

Радикальний рух з'явився на початку 1990-х років у Пакистані. Зокрема це відбулося після того, як радянські війська вийшли з Афганістану. Представники "Талібану" швидко поширили свій вплив та у 1996 році захопили місто Кабул.

Це радикальне ісламське угруповання контролювало майже 90% Афганістану до 1998 року. Відомо, що бойовики "Талібану" проводили публічні розстріли, ампутували кінцівки людей, руйнували історичну спадщину, забороняли жінкам вчитися й працювати. Чоловіків змушували відростити бороду, а жінок – носити бурку, яка повністю закриває тіло та обличчя.

Бойовиків "Талібану" звинуватили у тому, що вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда" після терактів 11 вересня 2001 року у США.