Афганці нібито отримуватимуть навіть вищі зарплати, ніж місцеві мешканці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр Національного Спротиву.

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Росія використовуватиме робочу силу з Афганістану на окупованих територіях

Росія намагається подолати нестачу робочої сили на тимчасово окупованих українських територіях, залучаючи працівників з Афганістану. За повідомленнями, Кремль підписав угоду з терористичним рухом "Талібан" щодо використання афганської найманої сили для будівництва об’єктів військової логістики.

При цьому афганським працівникам обіцяють зарплати, які перевищують середні виплати місцевим мешканцям. Цим кроком Росія демонструє справжнє ставлення до місцевого населення – замість підтримки чи відновлення регіонів, вона віддає перевагу іноземним робітникам.

Фактично Кремль перетворює окуповані українські регіони не лише на військовий плацдарм, а й на територію для трудового колоніалізму.

Нагадаємо, Верховний суд Росії припинив заборону руху "Талібан", виключивши його зі списку терористичних організацій.