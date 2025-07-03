Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія офіційно визнала терористичний режим талібів

Рух "Талібан" визнаний у багатьох країнах терористичною організацією.

Так було й у Росії, але в грудні 2024 року Держдума ухвалила закон, що дозволив виключити цей рух зі списку терористичних організацій. А 17 квітня 2025 року верховний суд Росії скасував заборону на діяльність "Талібану" в Росії.

А 3 липня російський посол повідомив главу афганського відомства про рішення Москви офіційно визнати Ісламський Емірат Афганістан.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко уже прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Афганістану в Росії Гуль Хасана.

Таким чином росіяни офіційно визнали цей терористичний режим.

На тлі цього над посольством у Москві вперше вивісили введений талібами прапор Афганістану.

До слова, Росія планує завозити на тимчасово окуповані території України робочу силу з Афганістану.