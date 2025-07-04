Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Яку роль може відіграти Афганістан

Андрій Коваленко заявив, що ризик участі найманців з Афганістану у російській формі в можливому наступі на країни Балтії через 4 – 6 років суттєво зріс після ухваленого Москвою рішення.

За його словами, те саме стосується й військових КНДР, які вже беруть участь у війні в Україні.

Потрібне повне перезавантаження підходів до оборони й готовність НАТО до проактивних дій на випередження в майбутньому, поки ще не пізно,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, 3 липня російський посол повідомив главу афганського відомства про рішення Москви офіційно визнати Ісламський Емірат Афганістан. Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко також вже прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Афганістану в Росії Гуль Хасана.

На тлі цього рішення над посольством у Москві вперше вивісили введений талібами прапор Афганістану.