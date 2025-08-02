Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале.

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Какой прогноз высказал Буданов относительно НАТО?

Кирилл Буданов выразил сомнение в долгосрочной эффективности крупных международных альянсов, подчеркнув, что больше доверяет двусторонним форматам сотрудничества.

"Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но ограниченный промежуток времени. Реально существовать, а не номинально, и функционировать эффективно", – объяснил глава ГУР.

Он также прокомментировал заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который предположил возможный распад НАТО и ЕС по аналогии с распадом СССР и Варшавского договора.

При том, что я его (Суркова – 24 Канал) откровенно ненавижу за все то, что он принес сюда (в Украину – 24 Канал), я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас,

– отметил Буданов.

В то же время он отметил, что этот сценарий не является неизбежным, но остается вероятным, если международное сообщество не прибегнет к решительным действиям.

"Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов... Потому что просто закрывать все время глаза, говоря "мы все сочувствуем, Россия делает плохо, Украина молодец" – так никто и не смог сделать резкие шаги, чтобы не то что этому помешать. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии имеющихся сейчас геополитических образований", – подытожил глава украинской разведки.

К слову, Кирилл Буданов также отметил, что Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, стремясь потратить на это 1,1 триллиона долларов. Этим страна-агрессор хочет подготовиться к возможной войне с НАТО к 2030 году.