Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью для Натальи Мосейчук.

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Как Буданов прокомментировал сценарии для Украины от JPMorgan?

Буданов рассмотрел несколько потенциальных вариантов, в которых Украина может оказаться в результате войны с Россией.

Какие сценарии он рассмотрел:

Первый сценарий – грузинский. В этом случае Украина остается без стабильной западной поддержки, сталкивается с нестабильностью, евроинтеграция срывается, и страна постепенно возвращается под влияние Кремля.

В этом случае Украина остается без стабильной западной поддержки, сталкивается с нестабильностью, евроинтеграция срывается, и страна постепенно возвращается под влияние Кремля. Второй сценарий – израильский. Украина становится "крепостью" и проводит быструю военную модернизацию, получает стабильную финансовую и политическую помощь от партнеров, но без постоянного присутствия иностранных войск на своей территории.

Украина становится "крепостью" и проводит быструю военную модернизацию, получает стабильную финансовую и политическую помощь от партнеров, но без постоянного присутствия иностранных войск на своей территории. Третий сценарий – южнокорейский. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий. Однако при условии размещения союзных войск на территории Украины и гарантий от США 80% страны может жить, развиваться и иметь определенную безопасность для этих территорий.

Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий. Однако при условии размещения союзных войск на территории Украины и гарантий от США 80% страны может жить, развиваться и иметь определенную безопасность для этих территорий. Четвертый сценарий – белорусский. Если Запад прекращает поддержку, а Украина вынуждена поддаться давлению Москвы, страна оказывается в статусе вассала России. В этом случае страна-агрессор выиграет войну, Запад раскалывается, а мировой порядок будет подорван безвозвратно.

Это сценарии развития событий, прежде всего, это надо помнить. Это не догма, это чисто сценарии, варианты,

– отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что главный вопрос заключается не в том, какой сценарий возможен, а в том, чего хочет украинское общество.

"Очевидно, что варианты, как вы сказали, Беларуси и Грузии вряд ли удовлетворят украинское общество. Варианты "израилизации" или Южной Кореи – они, видимо, лучше, но опять же вопрос дискуссионный", – подчеркнул он.

Также Буданов оценил вероятность появления нового Хельсинкского договора или "Ялты", по результату нынешних событий.

В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока что невозможно. В переносном – к сожалению, думаю, что это может произойти,

– заявил глава разведки.

Он также добавил, что вопрос в том, кто именно будет участвовать в этих потенциальных переговорах и принимать решение.