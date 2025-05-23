Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитиков центра геополитики JPMorganChase. Специалисты оценили вероятность каждого из вариантов, основываясь на параллелях с современными примерами стран.

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В JPMorgan смоделировали четыре варианта развития событий

Самым реалистичным, по их мнению, сейчас является грузинский сценарий – с замедлением западной интеграции и уменьшением поддержки.

Сценарий "Южная Корея" (вероятность – 15%)

В этом случае Украина не получит членства в НАТО или полного возвращения территорий. В то же время – при сохранении сильной внутренней поддержки и гарантий безопасности от США – страна может стать стабильной, демократической и процветающей. Большую роль здесь сыграл бы Запад, использовав замороженные российские активы на восстановление.

Сценарий "Израиль" (20%)

Без иностранных войск, но с мощной и постоянной поддержкой Запада, Украина может стать настоящей крепостью, модернизировать армию и постепенно создать собственное сдерживание. Однако угроза войны будет оставаться постоянной.

Сценарий "Грузия" (50%)

Самый вероятный, но менее положительный вариант. Без масштабной помощи, с ослаблением интереса со стороны партнеров и без прорыва на пути в НАТО и ЕС, Украина рискует остаться в серой зоне с длительной нестабильностью.

Сценарий "Беларусь" (15%)

Худший вариант, в котором США отказываются от поддержки, а Европа – не реагирует. При таких условиях Кремль может навязать Украине полную капитуляцию, превратив ее в вассала Москвы. Путин хочет шести категорических "нет" (в частности, запрета на оружие, войска НАТО и поддержку), и шести "да" – признания Крыма, снятия санкций и ограничения влияния Запада.

По мнению аналитиков, сейчас реальность тяготеет к "грузинскому" пути, однако направление может измениться – в зависимости от решений Запада, политической воли Киева и единства украинского общества.