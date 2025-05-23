Также враг может двигаться в направлении Сумской и Харьковской областей. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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"Россияне вложили последние деньги в летнюю военную кампанию. Особенно этого стабилизационного фонда. Они будут пытаться отработать эти средства. То есть получить большее количество территорий. Особенно тех, которые они внесли в свою конституцию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, Крым", – сказал он.

Цели оккупантов

Роман Свитан отметил, что параллельно оккупанты могут работать по части Сумской и Харьковской областей. Потому что россиянам нужно растянуть по фронту наши резервы, войска.

Также до Херсонской области. Это другой участок фронта с обязательным форсированием Днепра. Они уже готовы к форсированию Днепра. Оно может начаться в ближайшее время. Понятно, что форсирование не масштабное, но по крайней мере биться в правый берег они будут,

– предположил военный эксперт.

Однако основное движение россиян направлено на создание сухопутного коридора, его расширение. Они хотят дойти примерно до линии Запорожье – Покровск. Дело в том, что врагу нужно выровнять фронт. Россияне будут иметь задачу подняться на север, а это означает полный захват Запорожской и части Днепропетровской области. Юго-восточная часть, которая ближе к Покровску – это одна из основных целей захватчиков на лето 2025 года.

К слову, командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным Фельд рассказал, что происходит на Покровском направлении. По его словам, россияне ведут активные действия по нескольким направлениям фронта. Тяжелые бои продолжаются именно в районе Покровска, где враг пытается выполнить важную задачу.