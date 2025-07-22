Такое заявление генерал-лейтенант Кирилл Буданов сделал в своем выступлении на панельной дискуссии во время ежегодного совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Какие планы у России по перевооружению?

Такая трата на перевооружение станет самой масштабной программой вооружения России со времен распада СССР. Продолжается масштабная мобилизация политики, экономики и общества готовности к будущей большой войне.

По его словам, в рамках военной реформы в России, сейчас создать два новых военных округа, речь идет о Московском и Ленинградском, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси силы: ЧВК "Вагнера" и "африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру,

– заявил Кирилл Буданов.

По его словам, также россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

По мнению главы разведки, Россия стремится навязать другим собственное видение будущего устройства, в котором "большие" государства обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира.

Что об этом говорят в СНБО?

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, комментируя вышеупомянутую информацию, отметил, что большинство потраченных в России средств на перевооружение украдут, как это было во время прошлой соответствующей программы.

"Несмотря на то, что коррупция съест львиную долю этого плана, логика действий России понятна. Во-первых, Путин хочет гарантировать лояльность элит и купить эту лояльность контрактами на ВПК. Интересно, как он обеспечит эти контракты в случае санкций США против тех, кто покупает российские энергоресурсы? Во-вторых, Россия целится на оккупацию стран Балтии, как и говорил ранее", – написал он.

Напомним, недавно Кирилл Буданов сообщал, что партнерство между Россией и Северной Кореей усиливается. Сейчас Пхеньян поставляет Москве до 40% боеприпасов, а также другое оружие, для продолжения войны в Украине.