Таку заяву генерал-лейтенант Кирило Буданов зробив у своєму виступі на панельній дискусії під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Які плани у Росії щодо переозброєння?

Така витрата на переозброєння стане наймасштабнішою програмою озброєння Росії з часів розпаду СРСР. Триває масштабна мобілізація політики, економіки та суспільства готовності до майбутньої великої війни.

За його словами, у рамках військової реформи у Росії, наразі створити два нові військові округи, ідеться про Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі сили: ПВК "Вагнера" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу,

– заявив Кирило Буданов.

За його словами, також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

На думку голови розвідки, Росія прагне нав'язати іншим власне бачення майбутнього устрою, у якому "великі" держави володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси й в закритому колі вирішують долю світу.

Що про це кажуть в РНБО?

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, коментуючи вищезгадану інформацію, зазначив, що більшість витрачених у Росії коштів на переозброєння вкрадуть, як це було під час минулої відповідної програми.

"Попри те, що корупція з'їсть левову долю цього плану, логіка дій Росії зрозуміла. По-перше, Путін хоче гарантувати лояльність еліт і купити цю лояльність контрактами на ВПК. Цікаво, як він забезпечить ці контракти у випадку санкцій США проти тих, хто купує російські енергоресурси? По-друге, Росія цілиться на окупацію країн Балтії, як і говорив раніше", – написав він.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов повідомляв, що партнерство між Росією та Північною Кореєю посилюється. Наразі Пхеньян постачає Москві до 40% боєприпасів, а також іншу зброю, для продовження війни в Україні.