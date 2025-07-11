Кроме того, режим Ким Чен Ына отправляет другое оружие, в частности баллистические ракеты и артиллерийские системы. Об этом в интервью Bloomberg от 11 июля рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Что известно о северокорейском оружии?

Россия активизировала военные связи с КНДР после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с в июне 2024 года. Впоследствии Ким Чен Ын отправил тысячи своих солдат, чтобы помочь Владимиру Путину вытеснить украинские войска из Курской области.

Кроме того, Пхеньян помогает Москве с оружием – боеприпасами, баллистическими ракетами и артиллерийскими системами. Россия же "благодарит" деньгами и технологиями, помогая ослабить международную изоляцию КНДР.

Это хорошее оружие... Северная Корея имеет огромные запасы и производство идет круглосуточно,

– отметил Буданов.

Напомним, ранее Буданов уже говорил об ожидании "существенного повышения количества" граждан Северной Кореи на территории России. Многие среди новоприбывших будут подписывать контракт с армией страны-агрессора. CNN пишет, что речь идет о 25 000 – 30 000 солдат, которые могут появиться уже в ближайшие месяцы.