Издание CNN, которое опубликовало эту информацию, ссылается на источник в украинской разведке. Однако, как заметил 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, официального подтверждения таким фактам нет.

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Почему КНДР выгодно давать своих солдат России

Стоит заметить, что в публикации говорилось о том, что солдаты КНДР будут воевать на оккупированных территориях. То есть говорится не о Курщине, где их привлекали ранее, а о непосредственном участии на территории Украины.

Это означает, что Северная Корея фактически вступает с нами в войну. В соответствии с нормами международного права, наше государство теперь не должно отвечать в частности за безопасность объектов КНДР, которые привлекают для запуска дронов, производства вооружения.

О серьезном углублении сотрудничества с Северной Кореей еще раньше говорил глава ГУР Кирилл Буданов. Важно, что разведка Южной Кореи также сообщала о подготовке новых солдат КНДР для участия в войне,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Вероятно, определенные договоренности были достигнуты после визита секретаря российского совбеза Сергея Шойгу в КНДР. Публично известно только о прибытии северокорейских работников, которые будут работать на заводах по производству дронов. Также они будут перенимать опыт российской стороны в беспилотниках.

"Ким Чен Ын готовится к отправке солдат, потому что ему надо обучать своих бойцов. Он хочет овладевать методами ведения современной войны. Безусловно, есть высокие риски того, что в России могут появиться не только северокорейские работники, но и военные", – отметил Александр Мусиенко.

Однако точное количество бойцов можно будет сказать только после прибытия. Тогда службы начнут фиксировать их перемещение, обучение.