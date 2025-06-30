Так, 30 июня Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой во время ее визита в КНДР, а также посетил с ней художественный концерт. Во время концерта, который транслировало официальное телевидение, были показаны кадры, на которых лидер Северной Кореи принимает тела военных, вероятно, погибших в России, передает 24 Канал с ссылкой на News1.

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КНДР "легитимизирует" участие в войне против Украины

Это впервые, когда КНДР официально обнародовала изображения своих военных, отправленных в Курскую область.

На одной из фотографий Ким Чен Ын стоит на коленях с траурным выражением лица перед гробом, накрытым флагом КНДР. Предположительно, это тело погибшего военного, возвращено в Северную Корею. Кроме него и его сестры Ким Ё Чжон, там также присутствуют и другие высокопоставленные, в частности министр иностранных дел Чхве Сон Хи.

Северная Корея показала своих солдат в России / Фото KCNA

Во время концерта также впервые был обнародован приказ Кима о "наступательной операции", нацеленной на освобождение Курской области. Согласно продемонстрированному, 22 октября, 12 и 22 декабря прошлого года Ким Чен Ын утвердил соответствующие планы и отдал приказ специальным подразделениям начать наступление.

На других фото видно вооруженных северокорейских солдат с россиянами перед флагами двух стран. Показаны сцены штурма и стрельбы – хотя непонятно, или это реальные боевые действия, или учения.

Это первый случай, когда КНДР через официальные каналы показала свои войска в России. Хотя войска начали отправлять еще в октябре прошлого года, публично это было подтверждено только в апреле.

Аналитики считают, что таким образом Северная Корея стремится не только укрепить внешний имидж альянса с Россией, но и легитимизировать участие в войне перед собственным народом.

По оценкам южнокорейской разведки, в июле – августе КНДР может осуществить еще одну масштабную отправку своих войск в Россию для участия в ее летнем наступлении в Украине.