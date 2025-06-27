Северная Корея может стать значительным фактором в планах Кремля по усилению атак против Украины. Кроме военных, Пхеньян согласился предоставить России саперов и строителей для работ в приграничных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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NIS: Россия планирует летнее наступление с участием КНДР

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен сообщил журналистам, что Россия может готовить новое масштабное наступление на Украину уже в июле или августе. Об этом шла речь во время закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS). Северная Корея начала активный набор военнослужащих для отправки на помощь России. В частности, Пхеньян планирует прислать около 6 тысяч дополнительных солдат.

На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне российского чиновника Сергея Шойгу. По данным южнокорейской разведки, на встрече обсудили отправку около 1000 саперов и еще 5000 военных строителей. Их должны привлечь к восстановительным работам в Курской области, которую Россия частично контролирует после прошлогодних боев. Это может свидетельствовать, что Северная Корея не только будет поставлять оружие, но и участвовать в восстановлении российской инфраструктуры в приграничных регионах.

По данным NIS, еще прошлой осенью Северная Корея отправила в Россию около 10 – 12 тысяч военнослужащих. В начале 2025 года дополнительно прибыли еще 3000 – 4000 солдат.

Такое масштабное привлечение личного состава свидетельствует о растущем военном сотрудничестве между двумя авторитарными режимами. Однако официально Россия продолжает отрицать наличие северокорейских военных на своей территории.

Напомним, по словам министра обороны Рустема Умерова Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента. Речь идет о бойцах, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям. Также он заявил, что Россия потеряла несколько волн элитного резерва КНДР, что свидетельствует о ее ограниченных возможностях формирования новых сил. Ким Чен Ын рассматривал возможность передачи дополнительного контингента, но это может угрожать безопасности его режима.