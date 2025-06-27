Во время общения с журналистами Рустем Умеров заявил: КНДР прислала уже четвертую волну своих военных. Детали передает 24 Канал.

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Какие потери КНДР в Украине

Россия потеряла уже несколько волн так называемого элитного резерва Северной Кореи. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки. Это означает, что враг несет большие потери и имеет ограниченные возможности по формированию новых боеспособных сил.

Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно,

– объяснили в МО.