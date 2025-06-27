Під час спілкування з журналістами Рустем Умєров заявив: КНДР надіслала вже четверту хвилю своїх військових. Деталі передає 24 Канал.

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Які втрати КНДР в Україні

Росія втратила вже декілька хвиль так званого елітного резерву Північної Кореї. Про це свідчать дані української розвідки. Це означає, що ворог зазнає великих втрат і має обмежені можливості щодо формування нових боєздатних сил.

Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно,

– пояснили в МО.