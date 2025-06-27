Повідомляє 24 Канал з посиланням міністра оборони України Рустема Умєрова в коментарі журнаілстам.

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Що стримує КНДР від передачі додаткових військ Росії

Умєров розповів, що КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту.

Це бійці з "особистого резерву" Кім Чен Ина чисельністю близько 50 тисяч осіб, яких ретельно відбирали за фізичними, психологічними та іншими критеріями. За наявними даними, ці підрозділи вже зазнали значних втрат.

Також є інформація, що Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Втім таке рішення може поставити його під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.