Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также КНДР может снова перебросить войска в Россию: разведка назвала сроки

Когда КНДР может развернуть свои войска в Украине

Южнокорейская разведка предполагает, Северная Корея может развернуть свои войска на территории Украины. В то же время Reuters, ссылаясь на южнокорейского законодателя, знакомого с информацией Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщило, что это может произойти уже в июле или августе 2025 года.

Также КНДР продолжает вооружать Россию артиллерийскими боеприпасами и ракетами.

Кроме того, южнокорейский депутат сообщил агентству, что по оценкам разведки, Россия может готовиться к началу масштабного наступления на Украину в июле или августе 2025 года. За свою помощь Северная Корея, вероятно, получает от страны-агрессора технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

Какова ситуация с военными КНДР на Курщине

Аналитики сообщают, что есть признаки усиления российских войск северокорейскими войсками в Курской области и поставки Северной Кореей России артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет.

Украинские войска имеют ограниченное присутствие в Курской области, поэтому северокорейский персонал, участвующий в боевых операциях, скорее всего, будет воевать на украинской территории,

– отмечают в ISW.

В ISW отмечают, что разрешение северокорейского и российского военного командования на развертывание войск КНДР на украинской территории станет значительным поворотом на поле боя, который может улучшить способность российских войск поддерживать одновременные наступательные операции на нескольких направлениях, что было сложной задачей для российских военных.

"ISW ранее оценивало, что российские силы компенсировали это проведением импульсных, более ограниченных наступательных операций вдоль различных секторов фронта, но последние сообщения указывают на то, что российские силы, похоже, постепенно продвигаются вперед в по меньшей мере трех одновременных масштабных наступательных операциях в направлениях Боровая-Лиман, Константиновка и Новопавловка", – указывают аналитики.

Однако из-за нехватки данных о численности и составе контингента, пока трудно оценить, каким будет влияние от отправки войск КНДР на фронт в Украине. Также неизвестно, как быстро северокорейские подразделения смогут эффективно взаимодействовать с российской армией на поле боя.

Напомним, ранее была информация о том, что КНДР может отправить до 25 тысяч своих граждан для работы на российском заводе "Шахедов". В обмен на это россияне должны научить северокорейцев управлять БпЛА.