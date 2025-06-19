Сообщает 24 Канал со ссылкой на японское издание NHK.

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Что известно об углублении военного сотрудничества КНДР и России

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжает углубляться. Причиной этому стало масштабирование Россией производства дронов на фоне войны в Украине.

В свою очередь Пхеньян заинтересован в укреплении собственной армии. В июне прошлого года обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве, который обязывает стороны оказывать друг другу военную помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

Российский завод по производству "Шахедов" расположен в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В прошлом году на этом предприятии собрали более 6 000 ударных БпЛА и тысячи дронов-обманок. В то же время в 2025 году Россия планирует нарастить производство до 8 000 – 10 000 дронов-камикадзе.

Напомним, что Россия начала применять "Шахеды" с ИИ и системой прямого радиоуправления. Такими дронами можно управлять на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта.